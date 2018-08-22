Ярославль, 22 августа, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Ярославский фонд капремонта нашел новых подрядчиков на ряд объектов, которые не смогло отремонтировать ООО «Дельта Констракшн» в рамках контракта 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

Фасад дома, который должна была отремонтировать «Дельта Констракшн»

В частности, новые подрядчики найдены на 13 работ по ремонту кровель и 12 работ по ремонту фасадов. Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Дельта» стала лидером 2017 года по невыполненным работам. Так, по сведениям бывшего директора фонда капремонта Эдуарда Потапова, 52 вида работ было перенесено на 2018 год. Всего компания выиграла два лота на общую сумму около 400 млн рублей.

Однако и в 2018 году компания не смогла выполнить обязательства минувшего года. На минувшей неделе корреспондент ИА REGNUM объехал ряд проблемных объектов и увидел, что работы по ремонту крыш и фасадов так и не начаты. Как выяснилось, контракты по ним фонд капремонта расторг и провел новые конкурсные процедуры. В частности, новый подрядчик будет ремонтировать крыши по адресам Балтийская, 13, Балтийская, 5, Вишняки, 34, Вишняки, 38, Революционная, 6, Суркова, 20, Ленина, 48, Добрынина, 24 а, Чкалова, 23 а, Тутаевское шоссе, 57. Эти объекты были в контракте «Дельты Констракшн» 2017 года. Новый аукцион на сумму 38,7 млн рублей был разыгран в июле. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. Фонд продолжает расторговку и других объектов «Дельты».

Очевидно, что «Дельта Констракшн» не выполнила условия контрактов. В связи с этим по закону контракт с ней должен был быть расторгнут в одностороннем порядке, суммы авансов возвращены, а сама фирма исключена из реестра аккредитованных подрядчиков и, возможно, включена в реестр недобросовестных поставщиков. Однако до сих пор ООО «Дельта Констракшн» числится в списке аккредитованных на сайте фонда капремонта. В фонде не смогли ответить на вопрос, вернула ли компания деньги, полученные в качестве авансов за объекты 2017 года, были ли применены к «Дельте» штрафные санкции. В картотеке арбитражных дел отсутствуют и сведения о судебных претензиях фонда к подрядчику, не выполнившему свои обязательства, хотя аналогичные иски к другим компаниям есть.

По сведениям источников ИА REGNUM, исполнением контрактов «Дельтой» уже заинтересовались правоохранительные органы. По некоторым данным, компания не вернула значительные суммы, полученные от фонда капремонта за невыполненные работы. Приход «Дельты», зарегистрированной в Московской области, ранее связывали с советником зампреда правительства Ярославской области Павлом Юхвидиным. Сам Юхвидин в этом году покинул эту должность. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.