Санкт-Петербург, 22 августа, 2018, 13:22 — ИА Регнум. День российского флага торжественно отметили на Невском проспекте Санкт-Петербурга. У здания администрации Центрального района состоялся праздничный митинг, посвященный этому молодому государственному празднику.

Дарья Драй ИА REGNUM День флага в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры с российским флагом на Дне флага

Напомним, он установлен в честь поднятия российского триколора над зданиями органов власти Российской Федерации в августе 1991 года. Так была восстановлена историческая традиция.

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос флага Российской Федерации

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос флага Российской Федерации

Дарья Драй ИА REGNUM День флага в Петербурге

Перед участниками мероприятия на Невском проспекте выступил военный оркестр. Затем под звуки гимна России знаменосная группа торжественно внесла на сцену трехцветный флаг Российской Федерации.

Глава администрации Центрального района Андрей Хлутков напомнил собравшимся, что российский флаг был утвержден основателем Санкт-Петербурга, императором Петром I в 1705 году.

«Государственный флаг является олицетворением силы, мощи, независимости и благополучия страны», — подчеркнул Андрей Хлутков.

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление Андрея Хлуткова, главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Гости праздника

Завершением праздника стало выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы Центрального района.

Добавим, что старт празднованию Дня государственного флага в Санкт-Петербурге был дан на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Здесь ровно в полночь состоялось торжественное поднятие российского триколора, при участии губернатора Георгия Полтавченко.

«Триколор символизирует суверенитет страны, ее державность и народную мудрость. Он объединяет нас в гордости за Отечество, за дела наших великих предков и за наши с вами свершения и победы сегодняшнего дня», — заявил градоначальник.

Дарья Драй ИА REGNUM Исполнение гимна Российской Федерации

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр

Дарья Драй ИА REGNUM Герб Санкт-Петербурга и флаг Российской Федерации

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