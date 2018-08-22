Москва, 22 августа, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В отличие от США, действительно увязших в военных конфликтах на территории Ирака и Афганистана, российская армия демонстрирует в Сирии свою эффективность при минимальных затратах и минимальном же участии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия «увязла в Сирии» и США должны это использовать.

Mil.ru ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» (Сирийская Арабская Республика)

«Военное присутствие США в Афганистане продолжается с 2001 года, а в Ираке — с 2003 года, — отметил Шаповалов. — Несмотря на заверения миротворца Обамы о выводе войск, американские войска присутствуют и там, и там. В отличие от непрекращающихся военных действий, которые ведут США, в Сирии российская армия демонстрирует эффективность при минимальных затратах и при минимальном участии».

Политолог добавил, что без помощи РФ сирийская армия не справилась бы с ситуацией, и в настоящее время военная операция близится к завершению.

«Параллельно с этим Россия разворачивает серьёзную дипломатическую, политическую и миротворческую фазы, которые проходят успешно и позитивно, — подчеркнул Шаповалов. — Ни о каком «увязании» речи идти не может».

Кроме того, эксперт обратил внимание, что ситуация с российским присутствием РФ в Сирии прямо противоположна ситуации с вводом советских войск в Афганистан.

«В Сирии РФ не повторила ни одной из ошибок, которые были характерны для Афганистана, — сказал Шаповалов. — РФ смогла сплотить здоровые политические силы в самой Сирии, наладить диалог между правительством и разнообразными оппозиционными силами. Она смогла создать Астанинский формат — постоянно действующий координационный диалог между Россией, Турцией и Ираном, тремя сторонами, наиболее заинтересованными в развитии ситуации в Сирии. РФ постоянно поддерживает взаимодействие с другими странами региона — такими как Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, Ливан, Катар. В Афганистане, по сути, все были против СССР. Не только США, но и исламский мир, и Китай в той или иной степени поддерживали террористические группировки и оппозицию против просоветского правительства. В Сирии ситуация прямо противоположная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в качестве дополнительного рычага давления на Россию можно использовать тот факт, что армия РФ «увязла» в Сирии.

Кроме того, по его мнению, «бурная активность России в Европе» связана с тем, что Москва ищет среди стран ЕС государства, которые могли бы помочь ей в деле послевоенного восстановления Сирии.