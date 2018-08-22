Пермь, 22 августа, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Перми совершено нападение на финансового уполномоченного кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского по Пермскому краю и бывшего сотрудника МВД. Подавно заявление в полицию. Идёт поиск свидетелей, сообщил на своей странице в соцсети депутат заксобрания Пермского края, лидер регионального отделения ЛДПР Олег Постников.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Избиение

По словам политика, избиение было жестоким. Зафиксированы травмы головы. Нападавших было трое.

Олег Постников связывает нападение на представителя Жириновского с тем, что жена пострадавшего сейчас работает на выборах в городскую думу Екатеринбурга и неоднократно получала угрозы в свой адрес и своей семьи.

«Мы осуждаем такие методы политической борьбы и будем добиваться того, чтобы виновные были найдены и наказаны по всей строгости закона… Инцидент под копирку совпадает с историями из Екатеринбурга», — заметил лидер пермских либерал-демократов.

Добавим, в июле фиксировались нападения на представителей избирательного штаба самовыдвиженца Владимира Нагибина (кандидат в гордуму Екатеринбурга по округу №15). Так, 20 июля избит Денис Граматчиков, который нёс подписные листы кандидата. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои».