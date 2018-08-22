Калуга, 22 августа, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД России задержан 44-летний житель, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Как сообщили 22 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей областного управления МВД России, в ходе обыска в гаражном боксе, принадлежащем родственникам подозреваемого, оперативники обнаружили и изъяли ручной пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет ППШ, трехлинейную винтовку Мосина, шестнадцать гранат различных модификаций, две минометные мины, патроны различных калибров, штык-ножи, а также орден Отечественной войны и медаль «За отвагу».

40.мвд.рф Арсенал оружия и боеприпасов в гараже.

По версии следствия, мужчина причастен к раскопкам оружия и боеприпасов в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны. В отношении предполагаемого «чёрного» копателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». На период следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две винтовки Мосина, штык-ножи и две ложи от приклада полицейские обнаружили в квартире 51-летнего калужанина, а при обыске у 50-летнего жителя Жизринского района Калужской области оперативники изъяли два пулемёта, миномёт, автомат, пистолет-пулемёт, три обычных пистолета, револьвер, три сабли, 15 штык-ножей, 10 стволов от различных видов оружия, порох и сигнальную шашку.

В гараже, принадлежащем одному из подозреваемых, также были изъяты граната Ф-1, более тысячи патронов, самодельный пистолет, три винтовочных ствола и газовый пистолет с патронами. Подельники четко распредели роли в оружейном бизнесе. Так, первый восстанавливал оружие, найденное в ходе раскопок на местах ведения боёв Великой Отечественной войны, а второй «бизнесмен» выполнял роль продавца огнестрельного оружия и боеприпасов.