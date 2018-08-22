Берлин, 22 августа, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В столице Германии Берлине вооруженный спецназ провел арест гражданина России, подозреваемого в подготовке террористического акта, передает телеканал N-TV 22 августа.

Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США Террорист-самоучка

Арестован 31-летний мужчина по имени Магомед-Али С. По словам представителя немецкой прокуратуры, он «действовал в сговоре с целью подготовить тяжкий антигосударственный акт насилия, а также готовил взрыв». Его сообщником являлся арестованный в апреле 2017 года во Франции Клемент Б.

Клемент Б. попал в сети французских правоохранителей 18 апреля 2017 года. Во время ареста у него изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и 3 кг взрывчатки на основе пероксида ацетона. Сообщается, что арестованные сотрудничали при производстве высокоопасной химической смеси.