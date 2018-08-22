Брянск, 22 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В Брянске спасители обезвредили минометную мину, которая лежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Как сообщили 22 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, снаряд нашли жители Фокинского района регионального центра.

Mil.ru Мина времён Великой Отечественной войны

«На место обнаружения выехала группа спецработ ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра». Благодаря действиям спасателей в 10:30 был обезврежен ВОП времен Великой Отечественной войны: минометная мина 81 мм — 1 единица», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС также напомнили, что в случае обнаружения снарядов или похожих на них предметов стоит сразу вызвать спасателей, не предпринимая никаких действий с находкой.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2018 года подобные мины были обнаружены в Карачевском районе региона. Тогда спасателям пришлось обезвреживать четыре снаряда.