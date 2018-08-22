Санкт-Петербург, 22 августа, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Штормовой ветер, бушевавший в Петербурге 20 и 21 августа, повалил 194 дерева, в основном в районах, примыкающих к Финскому заливу. Об этом сообщили 22 августа в городском комитете по благоустройству.

После урагана

Больше всего деревьев упало в Приморском районе, Курортном и Петродворцовом районах. Ущерба окружающей обстановке и людям они не нанесли.

Напомним, скорость ветра достигала в порывах 20 метров в секунду, из-за непогоды пришлось закрывать для посетителей городские парки и скверы, в том числе Нижний парк ГМЗ «Петергоф». Из-за ветра 21 августа обрушились строительные леса в арке Главного Штаба, травмировав трех человек.

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В настоящее время штормовое предупреждение отменено, погода в Петербургском регионе нормализовалась.

Как отмечают в Смольном, в ликвидации последствий штормового ветра для зеленых насаждений города принимали участие более 300 человек, было задействовано около 50 единиц техники.

«Большинство упавших деревьев раскряжевано, завершается вывоз порубочных остатков. Садовники обрабатывают специальным средством раны на деревьях, которым ветер оборвал ветви», — рассказали в комитете по благоустройству.