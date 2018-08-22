Тегеран, 22 августа, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не решатся на прямую военную агрессию в отношении Ирана, поскольку в случае нападения ответный удар будет нанесен не только по территории США, но и по Израилю, заявил руководитель традиционной пятничной молитвы в Тегеране, член совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Хатами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

По словам высокопоставленного иранского священнослужителя, война с Ираном «дорого обойдётся Вашингтону». США не нападут на Иран, поскольку знают, что ответный удар последует в том числе по их союзнику — Израилю, добавил Хатами.

Также иранский духовный лидер отметил, что предложение президента США Дональда Трампа о переговорах неприемлемо, поскольку является диктатом американской позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не стремятся свергнуть режим в Тегеране, а лишь хотят «изменить поведение Ирана».

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