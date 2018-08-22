Ереван, 22 августа, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Конституционные изменения — не самоцель, могут быть другие решения, которые все вопросы снимут с повестки дня. Это лишь один из вариантов, может быть другой вариант. Об этом в беседе с журналистами после открытия армяно-китайской школы заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян

На митинге, по случаю 100 дней вступления в должность 17 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Вы знаете, что внеочередные парламентские выборы должны состояться в течение одного года, то есть до следующего мая. Посмотрите, что происходит: по сути, конституционная возможность заключается в том, что я, как премьер-министр, должен уйти в отставку, и парламент два раза подряд не должен избирать нового премьер-министра, а затем должны состояться внеочередные парламентские выборы.

Но теперь они начали думать о следующем: говорят, давайте подождем, пусть уйдет в отставку, тогда мы быстро, тайно выберем другого премьер-министра, например, не скажу, кого именно. Прежде всего скажу, что эти люди все еще не понимают, что происходит в Республике Армения, но поскольку они не понимают, что происходит в Республике Армения, мы сделаем следующее: мы начнем конституционные изменения, смысл которых будет в том, что внеочередные парламентские выборы могут состояться не только в случае отставки премьер-министра, но и сам парламент может принять решение о самороспуске».

Сегодня, 22 августа, отвечая на вопрос о том, когда планируется вынести на референдум конституционные изменения, Пашинян ответил, что то, что было сказано на площади Республики нужно принять во внимание.

«У вопросов может быть несколько решений. Был предложен один из вариантов, у нас будут встречи, обсуждения. Мы должны понимать, что победа народа необратима. Я всех призываю не предпринимать никаких действий, хотя бы теоретически ставя под сомнения этот тезис».

По его словам, он не видит вариантов, чтобы парламент Армении проголосовал за кандидатуру Кочаряна на пост-премьер министра.

«Я просто хотел показать, что нужно ситуацию оценивать реально, чтобы избежать излишних проблем. Если помните, на встрече с Сержем Саргсяном я говорил, что он неправильно оценивает ситуацию. Я считаю, что Республиканская партия под его руководством продолжает неправильно оценивать ситуацию», — сказал Пашинян.