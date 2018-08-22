Санкт-Петербург, 22 августа, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Первый энергоблок (типа РБМК-1000) Ленинградской атомной станции — «Ленинград-1», заложенный еще в 1970 году, полностью остановят до конца 2018 года. Об этом сообщил 22 августа директор ЛАЭС Владимир Перегуда, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В декабре 2018 года мы останавливаем энергоблок окончательно, то есть он больше запускаться не будет. На это есть приказ нашего руководства, соответствующие работы по этой части готовятся», — сказал Перегуда.

Затем блок перейдет в режим работы без генерации — промежуточный этап между работой на мощности и выводом из эксплуатации. Как и в случае с любым другим жизненным циклом атомного блока, на это потребуется лицензия Ростехнадзора. Сейчас ЛАЭС уже сотрудничает по этому вопросу с надзорным ведомством, получает лицензию на работу первого энергоблока без генерации. Кроме того, готовы документы для заключения договора на разработку проекта вывода блока из эксплуатации. Перегуда рассчитывает, что в этом году этот процесс активизируется.

После подписания договора начнется разработка проекта, но чтобы полностью вывести из эксплуатации атомный энергоблок «Ленинград-1», потребуются еще долгие годы.

«Мы займемся выгрузкой ядерного топлива из реактора. Это займет порядка пяти лет. За эти пять, может быть, чуть больше лет, когда мы будем еще вести работу по дезактивации самого здания, помещений и так далее, с выводом всех радиоактивных элементов, мы уже будем готовить все соответствующие документы и инвестиционный проект, чтобы приступить непосредственно к выводу блока из эксплуатации. Сам процесс вывода из эксплуатации начнется также после получения лицензии. По срокам это будет не раньше, чем через восемь лет», — сказал Перегуда.

Аналогичный процесс ожидается и по второму энергоблоку ЛАЭС, который планируется закрыть в 2020 году. Энергоблоки «Ленинград-3» и «Ленинград-4», которые тоже построены в 1970-х, согласно плану, отключат в 2025 году.

Напомним, ЛАЭС состоит из четырех блоков типа РБМК-1000. Они введены в эксплуатацию, соответственно, в 1973, 1975, 1979 и 1981 годах.

9 марта 2018 года запущен принципиально новый энергоблок ВВЭР-1200 (проект ЛАЭС-2). Его должны ввести в промышленную эксплуатацию в ноябре 2018 года.