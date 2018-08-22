Санкт-Петербург, 22 августа, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Пятый энергоблок ЛАЭС (первый блок проекта ЛАЭС-2) могут ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Об этом сообщил 22 августа директор Ленинградской атомной станции Владимир Перегуда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Росэнергоатом Новый энергоблок ЛАЭС

Перегуда проинформировал, что накануне, 21 августа в 14:20, были завершены все испытания на энергоблоке №5.

«Вчера завершилось заключительное испытание, которое продолжалось 15 суток. Таким образом, мы по технологии подтвердили, что блок работает безопасно», — сказал директор атомной станции.

По его словам, за последние месяцы новый энергоблок пережил более тысячи различных испытаний для проверки динамических характеристик генератора, работы системы приема электроэнергии и других целей.

Теперь Ростехнадзор должен подтвердить соответствие всех объектов пятого энергоблока ЛАЭС проектным характеристикам.

«Это все объекты, у нас их 261. По каждому из этих объектов будет проверено соответствие проекту, начиная от технологических систем, заканчивая посадкой кустов и газонов. Всё это в проект входит, никаких отклонений в этом плане не предусматривается», — подчеркнул Перегуда.

За этим этапом последует оценка стоимости проекта с участием сметчиков, бухгалтеров и московских специалистов в области капитального строительства. Только по завершении этих процедур блок могут принять в эксплуатацию. Перегуда ожидает, что это произойдет в ноябре 2018 года.

«Заключительное событие, которое должно произойти в ноябре, — должен быть подписан приказ о вводе в эксплуатацию нашего нового, пятого энергоблока. Соответственно, с этого момента блок будет считаться предоставленным государству. Соответственно, будут изменяться и объемы налогов, которые пойдут с нашего энергоблока», — сказал директор.

Напомним, пятый энергоблок ЛАЭС был выведен на полную проектную мощность 12 июня 2018 года, что на станции назвали историческим событием. Он уже включен в систему контроля радиационной обстановки, для этого было установлено еще четыре дополнительных поста, чтобы охватывать всю зону влияния ЛАЭС.

Добавим, энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, относятся к новейшему поколению «3+». В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям безопасности. Эти блоки уникальны и не имеют аналогов в мире.