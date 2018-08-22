Чита, 22 августа, 2018, 12:09 — ИА Регнум. К проведению пенсионной реформы отношение отрицательное. Население России не готово к проведению такой социально болезненной для общества реформы. Необходимо было повременить с этим шагом или более плавно проводить пенсионную реформу, переходный период должен быть гораздо больше по времени. Также разделяю точку зрения, что есть в стране другие источники, надо было просто поискать, например, те же олигархи, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения Союза журналистов России (Забайкальский край) Александр Потяев.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

Забайкалье — тяжелый регион по сравнению с другими регионами России, производства нет. В крае крайне низкий уровень жизни, нет работы, зарплаты маленькие, большая миграция, люди уезжают из края. На селе ситуация еще тяжелее, люди получают по 4−5 тыс. рублей зарплату, поэтому они еле дотягивают, чтобы получать пенсию и иметь дополнительный доход.

«На территории Сибири и Дальнего Востока необходимо сохранить возраст выхода на пенсию (55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин), хотя бы на три года. Если пенсионный возраст повысить, то отток рабочей силы из края будет еще больше, а если оставить, то это может привлечь трудовые ресурсы на Дальний Восток и остановит миграцию», — высказал свою точку зрения Потяев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»