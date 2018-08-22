Вашингтон, 22 августа, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Приговор Полу Манафорту будет использован для того, чтобы не допустить второго срока Дональда Трампа, последствия этого приговора будут негативными и для России, но, в конечном счете, единственной проигравшей стороной в этой истории будут сами США, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 22 августа, глава Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя обвинительный приговор бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа.

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Как сообщалось ранее, присяжные признали Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. В частности, он признан виновным в налоговом мошенничестве. Манафорту грозит длительное заключение, приговор суда будет вынесен позднее.

Любые движения в этом деле будут интерпретированы не в пользу России. В этот костер бросают все новые политические фигуры, связанные с Трампом, которых «оформляют» в качестве доказательной базы связи Трампа с Россией.

Это касается не только судебных разбирательств, но и тех ограничений, которые вводит Конгресс, а также давления со стороны СМИ. Основная цель заключается в том, чтобы не допустить второго срока Трампа. Импичмент технически возможен, но маловероятен. Тем более что угроза импичмента даже более эффективна, чем сам импичмент.

Для России последствия будут негативными. Мы видим стремительное развитие русофобии и возвращение моделей времен маккартизма. Их страна, к сожалению, сходит с ума. И это заденет не только Россию, но и другие страны. Мало не покажется никому.

Но у всей это истории есть и одно позитивное последствие. Их агрессивное поведение ускоряет формирование региональных центров влияния. Поэтому проигравшей стороной, в конечном счете, станут сами США. Если, конечно, не случится ядерной войны.