Барнаул, 22 августа, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Темпы роста жилищного строительства в Алтайском крае с начала 2018 года в 1,6 раза превышают прошлогодние показатели. Такой вывод можно сделать из официальной информации регионального министерства экономического развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Район завтрашнего дня. 1957

Всего с начала 2018 года в Алтайском крае построили 6971 новую квартиру общей площадью 438 тысяч квадратных метров. Причём индивидуальные застройщики возвели 172 тысячи квадратных метров жилья (39,3% от общего ввода по краю).

По данным Алтайкрайстата, увеличение ввода жилья отмечается в 30 муниципальных районах и семи городских округах края. В Барнауле построили 307 тысяч квадратных метров, что в 2,1 раза больше, чем в январе — июле 2017 года.

О сохранении положительной динамики ипотечного кредитования говорит тот факт, что по состоянию на 1 июля 2018 года в регионе выдали 11,3 тысячи ипотечных кредитов на 15,5 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше, чем в январе — июне 2017 года.

Напомним, в Алтайском крае на средства дольщиков возводится сейчас 80% от общего объёма строящихся домов. Показатели ввода жилья в Алтайском крае за январь — апрель 2018 года выросли в два раза, составив 263,2 тыс. квадратных метров. Средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» в Барнауле колеблется от 1 до 1,5 млн рублей. Двухкомнатное жильё обойдется дольщикам от 2 до 2,5 млн рублей, трёхкомнатное — 2,5−3 млн рублей.