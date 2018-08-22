Тольятти, Самарская область, 22 августа, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Преподаватели Тольяттинского государственного университета (ТГУ) при поддержке Российского антидопингового агентства (РУСАДА) разработают учебный модуль по теме применения норм международного и российского антидопингового законодательства, сообщает 22 августа пресс-служба вуза.

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«Этот модуль войдет в программу «Тренерская деятельность». Мы предполагаем, что курс будет работать дистанционно и состоять из видеолекций, поэтому учащиеся смогут получать знания в любом городе РФ», — сообщила директор института дополнительного образования ТГУ «Жигулёвская долина» Елена Даценко.

Отмечается, что Тольяттинский госуниверситет стал вторым вузом в России, после МГИМО, который принял соглашение о сотрудничестве по созданию совместных дополнительных профессиональных программ с РУСАДА.

Предполагается, что обучение по курсу будет проходить на онлайн-платформе образовательного проекта ТГУ «Росдистант».