Киев, 22 августа, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудят детали ввода на Украину международной миротворческой миссии ООН. Об этом 22 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Свет в конце тоннеля

«Сейчас есть смысл встречаться. Скорее всего, они будут разговаривать о миротворческой миссии в формате, который устраивает Украину — создание миротворческой администрации, ввод военной и полицейской миссии на границу и дальше по плану», — сказал Грымчак.

Он сообщил, что на Украине может завершиться война, если Кремль и Вашингтон согласуют вопрос ввода миротворцев ООН.

«Как я понимаю, во время последней встречи Путина и Меркель обсуждался этот вопрос. Они ни к чему конкретному не договорились… Следующий этап — согласовать позицию с США и можно будет надеяться, что война на Донбассе завершится. С США согласуют позицию о наличии миротворцев», — добавил Грымчак.

Замминистра отметил, что сегодня Кремль готов идти на уступки в вопросе завершения войны в Донбассе «из-за усиления санкций и ухудшения экономической ситуации в РФ».

«Наибольший толчок дала внутренняя ситуация в Российской Федерации и усиление санкций, которые уже больше никого не смешат. Большинство россиян признает, что они имеют негативное влияние на их экономику», — рассказал Грымчак.

Он также считает, что в Париже состоится встреча нормандской четверки.

«Самое главное, что будут обсуждать — миротворческая миссия», — подытожил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что помощник президента РФ Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Волкер проведут новую встречу.

«Наши контакты со США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и Украине. По Украине идет диалог в рамках формата Волкер — Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в обозримом будущем», — сказал Лавров.

Напомним, в феврале 2018 года на 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Украину. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция. В свою очередь Россия выступает за то, чтобы полномочия миротворцев сводились к сопровождению наблюдателей ОБСЕ, а миротворческий контингент размещался на линии столкновения сторон в Донбассе.