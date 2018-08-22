Симферополь, 22 августа, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Российский триколор является символом возрождения и преображения Крыма. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал 22 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Российский триколор

«Российский триколор стал флагом Крымской весны. Это флаг наших побед и нашей свободы, символ возрождения и преображения российского Крыма, символ нашего будущего», — отметил Аксёнов.

Он также напомнил, что крымчане отмечали День государственного флага России и в те годы, когда полуостров был отделён от неё искусственными границами.

«Не случайно цвета государственного флага Республики Крым совпадают с цветами российского флага», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа жители крымской столицы развернули в центре города самый большой в новейшей истории полуострова российский триколор, длина которого составила — 28 метров, а ширина — 16.