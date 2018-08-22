Анкара, 22 августа, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции убили двух членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 22 августа Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Среди убитых курдов был один из самых разыскиваемых в Турции людей, его звали Барис Онер. Повстанец находился в красной категории министерства внутренних дел страны, означающей, что человек считается террористом и очень опасен.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Повстанцы сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.