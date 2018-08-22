Минск, 22 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Белорусский предприниматель Александр Центер, владелец группы компаний «А-100», выставил на продажу сеть одноименных заправок. Об этом сообщает белорусский портал tut.by со ссылкой на источники в финансовой сфере и нефтепереработке. Владелец бизнеса ситуацию не комментирует.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM АЗС компании «А-100»

«Доходы упали, бизнес сжался, долги приличные. Выхода два: либо продать, либо привлечь инвестора», — сказал один из собеседников портала.

«Да, А-100 выставило на продажу и заправки, и нефтебазы. Сколько хотят? Дорого. При таких надбавках бизнес очень сложный. Кто может купить? Может, россияне купят. Но это будет больше политика», — сказал источник в нефтеперерабатывающем бизнесе.

Сеть АЗС «А-100» насчитывает 34 заправочные станции с набором разных сервисов. Большая часть заправок находится в Минске и Минском районе. В 2013 году «А-100» привлекла 7-летний кредит европейского банка в размере 10 млн долларов в проект стоимостью 20 млн долларов.

По информации издания, два месяца назад владельцы частных заправок (в их числе — «Астотрейдинг» (бренд А-100) написали письмо госорганам с просьбой принять «срочные меры» по улучшению финансово-экономических условий работы. Авторы обращения отметили, что их расходы выросли, а маржинальный доход с января 2015 года от розничной торговли топливом не изменился, и виной тому регулируемая госконцерном «Белнефтехим» цена реализации. Увеличение абсолютной розничной цены на топливо привело к росту затрат на банковские услуги (инкассацию, эквайринг) на 13%, а рост курса доллара на 68% обеспечил рост цен на оборудование и комплектующие в пропорциональном соотношении.

Напомним, что в 2015 году сеть АЗС «А-100» оказалась в скандальной истории дерусификации, которая началась с опубликованного на сайте компании объявления «С 1 января 2015 года сеть АЗС «А-100» переходит на язык». Гендиректор ГК «А-100 АЗС» Ирина Володько изыскала возможность ответить на вопросы ИА REGNUM, пояснив: «Родным языком для всей Белоруссии является белорусский, так же, как и для России — русский. А вот государственных языков действительно два — и люди могут выбирать, на каком из них разговаривать». Вскоре после этого Володько лишилась своей должности, а уволившиеся работники стали жаловаться на абсурдность языковых нововведений и устроенную «вышиваночниками» в сети АЗС «клоунаду».

Летом 2015 года торговая инспекция минторга Белоруссии проверила 12 магазинов и кафетериев сети автозаправок «А-100» (ОДО «Астотрейдинг») «и во всех установила нарушения требований законодательства о торговле и защите прав потребителей», сообщала пресс-служба министерства. Впоследствии ряд белорусских чиновников признались в причастности к организации ряда «белорусизаторских» акций, следствием которых стало изгнание русского языка и позиционирование другого государственного языка в качестве единственного «родного» и «языка нации».