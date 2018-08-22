Санкт-Петербург, 22 августа, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Девочка-подросток, пострадавшая при падении строительных лесов на Большой Морской улице Санкт-Петербурга вечером 21 августа, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила 22 августа вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Арка Главного штаба

Как сообщалось, леса в арке Главного Штаба рядом с Дворцовой площадью обрушились из-за сильного ветра. От падения временных деревянных конструкций пострадали три человека — двое мужчин и девочка, их увезла с места ЧП скорая помощь.

Как уточнила Анна Митянина, пострадавший ребенок находится в детской городской больнице № 19.

Один пострадавший мужчина находится в Александровской больнице в удовлетворительном состоянии. Еще одному пострадавшему была оказана помощь в Мариинской больнице, откуда он уже выписан.

По данным СМИ, один из пострадавших мужчин — 37-летний турист из Италии, другой — 67-летний пенсионер. Но больше всех пострадала 15-летняя школьница, получившая травмы позвоночника, живота и переломы.

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Органами СКР по Санкт-Петербургу начата доследственная проверка по факту обрушения строительных лесов и получения травм людьми. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.