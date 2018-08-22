Калуга, 22 августа, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. Как сообщили 22 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, перед судом предстанет 24-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья.

40.мвд.рф Героин.

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По версии следствия, молодой человек вступил в созданную неустановленным лицом преступную группу с целью подзаработать на незаконном сбыте запрещенных веществ. Орудовал злоумышленник на территории Ферзиковского района и города Калуги, однако сам проживал в Московской области.

Молодой мужчина забирал наркотические вещества из тайников-закладок, перевозил их на территорию Калужской области, затем фасовал крупные партии наркотиков на более мелкие и помещал в специально сооруженные тайники. О местонахождении товара руководителю организованной группы наркоторговец сообщал посредством смс-сообщений.

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В апреле 2018 года действия сбытчика наркотических средств были пресечены оперативниками. Молодого человека задержали в момент попытки сбыта незаконных веществ. У него было изъято 13,71 грамма наркотического средства «героин».

В настоящее время наркоторговцу инкриминируется совершение пяти эпизодов преступной деятельности. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области по итогам первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2018», которая завершилась 14 августа, было обнаружено три незаконно культивированных очага наркосодержащего растения конопли и два очага мака. Кроме того, выявлено семь очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Всего из незаконного оборота изъято более 76 кг запрещённых препаратов и веществ, в том числе около 920 граммов героина, а также гашиш, кокаин и мак.