Мумбаи, Индия, 22 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из высотных зданий индийского города Мумбаи погибли четыре человека, ещё 16 получили ожоги разной степени тяжести и пострадали от удушья. Об этом пишет 22 августа газета The Economic Times.

(сс) Ante Aikio Пожар

По сведениям издания, пожар вспыхнул утром 22 августа на 12-м этаже 17-этажного здания Crystal Tower в южной части мегаполиса. Сообщается о том, что спасти удалось десятки человек, однако пожарные ещё не закончили полную проверку помещений здания. Отмечается, что состояние пострадавших в настоящий момент стабилизировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2017 года в одном из ресторанов Мумбаи случилось возгорание, в результате которого 14 человек погибли, еще 20 получили ранения.

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