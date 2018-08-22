Москва, 22 августа, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Москве главный бухгалтер одной из компаний стала жертвой воров-домушников. Женщина лишилась крупной суммы денег. По данным столичного ГУ МВД, пострадавшая сама обратилась в полицию с заявлением о краже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Преступление было совершено 20 августа в одном из домов на улице Олений Вал в Сокольниках. Как выяснили стражи порядка, злоумышленник проник в квартиру к женщине, которая расположена на десятом этаже, через открытое балконное окно. Затем, взломав дверь сейфа, похитил из него деньги, ювелирные изделия и личные документы.

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В общей сложности материальный ущерб превысил 8,3 млн рублей. Полиция начала расследование уголовного дела по статье УК РФ «Кража».

Добавим, что накануне, 21 августа, в Москве в Хлыновском тупике сотрудники угро задержали 36-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже из организации сейфа с крупной суммой денежных средств. О пропаже более 4,4 млн рублей в полицию сообщила сотрудница компании, расположенной на Садово-Кудринской улице. Полицейские установили, что неизвестный по верёвке поднялся на второй этаж здания, отжал оконную раму, проник внутрь помещения, после чего сбросил сейф на землю. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.