Благовещенск, 22 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Обманутых дольщиц, которые 15-й день голодают под стенами мэрии столицы Приамурья Благовещенска наконец заметили власти: женщин прогнали с площади. Теперь голодающие находятся рядом с площадью, но уходить и прекращать голодовку не намерены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено Викторией Глебовой Голодающих дольщиц выгнали с площади

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«Нас сегодня выгнали с площади. Представитель мэрии сказал, что мы должны покинуть место голодовки, поскольку на площади будет проводится мероприятие. Но мы не ушли, просто отошли и встали рядом с площадью. Никакого мероприятия здесь не проводится, площадь пуста с самого утра. Мы не уйдем до тех пор, пока не будут выполнены наши требования», — рассказала одна из дольщиц Виктория Глебова.

Женщины сейчас пишут заявление, в котором сообщают, что отказываются от участия в выборах.

«Никто не реагирует на наши требования, на нашу голодовку — ни врио губернатора Василий Орлов, ни другие чиновники, ни прокуратура», — говорят дольщицы.

Шансов на то, что требования женщин будут выполнены, практически нулевые. На достройку проблемных домов нужно не менее 100 млн рублей. Как раз эту сумму назвала одна их подконтрольных властям региональных газет:

«На достройку нужно 100 млн рублей. Квартиры получатся золотыми! А программа, разработанная амурским правительством, это помощь тем, кто понес действительно серьезные потери. Для таких людей денежная компенсация — это новый шанс стать на ноги и начать жизнь с точки отсчета».

Замечательно, ну, разве нет? Недострои будут стоять годами, люди получили компенсации и избавились от ипотечного долга. Хорошо же? И чего они там голодают?

Даже денежные компенсации по программе правительства области получили не все дольщики. Например, те, кто оформил договора на стадии банкротства, не получили и остались ни с чем. Есть и другие категории.

Прикормленные СМИ Амурской области как-то «упускают», что власти региона «проморгали» колоссальное количество нарушений, допущенных депутатами городской думы Благовещенска — единороссами, учредителями скандально-известного «Городка». А расплачиваются за странную невнимательность властей сейчас обманутые дольщики.

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Как сообщало ИА REGNUM, на площади у мэрии Благовещенска голодают обманутые дольщицы. Женщины объявили голодовку бессрочной.