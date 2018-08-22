Москва, 23 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве в 1943 году. В одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны с советской стороны участвовало более 1 млн человек. У каждого из них была своя хроника войны — с личными победами и поражениями.

Цитата из к/ф «В бой идут одни «старики». Реж. Леонид Быков. 1973. СССР «Старикам» было не больше двадцати

«Бессмертный» сержант

Зиямат Хусанов дважды за войну попадал в список погибших: на Курской дуге и в Болгарии. В первый раз Хусанова посчитали погибшим в июле 1943 года у села Дорогобужино Белгородской области. Хусанов попал в окружение и, не желая сдаваться живым, взорвал себя и нескольких немцев гранатой. Его представили к посмертной награде, а спустя полгода присвоили звание Героя Советского Союза.

Но Хусанов не погиб. Сержант попал в плен, из которого ему удалось бежать лишь спустя год. Он присоединился к отряду болгарских партизан. В одном из боев в горах Хусанова при взрыве гранаты завалило камнями. Сержанта вновь посчитали погибшим, однако вскоре выжившего бойца нашла местная крестьянка. О судьбе Хусанова вышло несколько книг и фильм «Легенда о бессмертии».

Прототип Маэстро из фильма «В бой идут одни «старики»

История эскадрильи известного советского летчика-аса Виталия Попкова легла в основу фильма «В бой идут одни «старики». Попков сражался в боях подо Ржевом и в битвах на Курской дуге. К августу 1943 года он совершил 168 боевых вылетов и лично сбил 17 самолетов противника. В боях на правом берегу Днепра Попков (уже командир эскадрильи) увеличил свой боевой счет до 30 сбитых самолетов. Последний 41-й самолет Попков сбил 1 мая 1945 года над Берлином. На освобождённых территориях лётчики часто давали концерты. Однажды «поющую эскадрилью» увидел будущий кинорежиссёр Леонид Быков. В 1960-х он разыскал Виталия Попкова и решил снять картину «В бой идут одни «старики». Попков стал прототипом сразу двух героев — лейтенанта Александрова (Кузнечика) и Алексея Титаренко (Маэстро).

Последний советский патриарх

Сергей Извеков до войны был священником и принял монашеский постриг с именем Пимен. В конце 1930-х годов его репрессировали и сослали в Дмитровский исправительно-трудовой лагерь, а после в Андижан. Отсюда иеромонаха в 1941 году мобилизовали и направили в пехотное училище. Лейтенант Извеков участвовал в Харьковской операции, получил контузию и долго лечился в госпитале. Весной 1943 года он вернулся на фронт. Извеков сражался за освобождение Орла, Белгорода и Харькова, но в конце августа 1943 года пропал без вести. По одной из версий, его в числе прочих священников отозвали с фронта по решению Сталина. В сентябре 1943 года он решил вернуть священников в храмы. Однако в конце ноября 1944 года Извекова арестовали в Москве как самовольно покинувшего часть. Его приговорили к 10 годам лагерей, но через полгода амнистировали. В 1950-х годах Извеков уже был архимандритом и наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, однако официально по-прежнему числился пропавшим без вести. Впоследствии с него сняли все обвинения. Митрополит Пимен получил документы ветерана войны, а спустя несколько лет стал Патриархом Московским и всея Руси — последним советским патриархом.

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Вермахт потерял на Курской дуге 30 дивизий, более 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов и 3 тыс. орудий. Потери советских войск превзошли немецкие — они составили 863 тыс. человек. Из них 254 тысячи — безвозвратные. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.