Волгоград, 22 августа, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В Волгограде новый инвестор начинает достраивать дома в жилом комплексе «Чайка-2», который должен был быть сдан еще в 2016 году. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба администрации области. Сейчас дом возведен только на 3%. Завершить строительство обещают в 2020 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Разрешение на строительство ЖК «Чайка-2» было выдано в 2013 году. Застройщик планировал сдать дом в 2016 году. Но строительство по факту почти не велось. В итоге обманутыми оказались 170 семей. При этом говорить можно именно о целенаправленном обмане людей: в 2016 и в 2017 году в результате проверки надзорные органы нашли факты нецелевое использование средств дольщиков и неотработанные авансовые платежи подрядным организациям.

«В конце минувшего года администрация Волгоградской области подписала соглашение с новым застройщиком — уже на следующей неделе, после завершения подготовительных работ, он приступает к возведению монолитного каркаса дома», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на сентябрь 2017 года в регионе проблемными были 46 многоквартирных домах, к строительству которых привлечены денежные средства более 3,8 тыс. граждан. В администрации отмечают, что за 2017 год в регионе на семь долгостроев меньше. В 2018 году уже возобновилось строительство ЖК «Алфавит» и «АхтубаСитиПарк».