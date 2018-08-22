Москва, 22 августа, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В ближайшие пять лет обслуживанием интеллектуальной системы Москвы будет заниматься дочерняя структура «Ростеха» — ООО «Швабе Москва». Именно с этой компаний, которая стала победителем объявленного в конце июня конкурса, московский «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) заключил соответствующий контракт. Соглашение было подписано 21 августа. Конкуренцию ООО «Швабе Москва» составили ФГУП «Свэко» Федеральной службы охраны и пермский «Эр-Телеком холдинг». Они также подавали заявки на участие в электронном аукционе.

Светофор

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Как следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок, сумма контракта составляет 17,2 млрд рублей. Отвечать за состоянием светофоров, детекторов транспорта, камер телеобзора компания будет до 2023 года. Выплаты «Швабе» будут осуществляться по 3,4 млрд рублей ежегодно, в 2023 году они составят 2,29 млрд рублей.

Напомним, контракт на обслуживание системы, которое ранее выполняли специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и различные подрядные компании, закончился в июне 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, система, которую предстоит обслуживать подрядчику, начала создаваться в 2012 году. На сегодняшний день она включает порядка 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи датчиков движения транспорта и широкий набор других элементов, включая камеры телеобзора, датчики движения, системы связи и серверное оборудование.