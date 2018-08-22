Омск, 22 августа, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Омск ждёт приезда президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что рабочая поездка главы государства в регион состоится в последние дни августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Возможными датами визита главы государства называются 29 и 30 августа. Наиболее вероятным считается приезд 29 августа», — сообщает «СуперОмск», ссылаясь на информацию, полученную от «высокопоставленных источников».

Издание уточняет, что Путин в Омске может принять участие в открытии хоккейной академии «Авангарда» у Телецентра, в открытии после реконструкции второй очереди улицы Ленина и так далее. Также президенту хотят показать новую установку на предприятии нефтехимического комплекса.

Добавим, приезда президента до 9 сентября также ждут Кемеровская область и Новосибирск.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Владимир Путин приедет в Омск, сказал в начале августа врио губернатора региона Александр Бурков. Он пообещал обсудить с главой государства ряд вопросов, в частности, тему строительства спортивного объекта на территории парка 30-летия ВЛКСМ.

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Напомним, последний раз Владимир Путин был в Омске в 2003 году. Тогда в столице Омской области он принял участие в Форуме приграничных областей России и Казахстана, а также встретился президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.