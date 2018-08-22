Берёзовский, Свердловская область, 22 августа, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Свердловской области не утихает резонанс вокруг убийства подростками 20-летнего жителя Берёзовского. Десятки тысяч граждан из разных уголков России требуют наказать юных убийц.

Цитата из х/ф «Радуга». Реж. Марк Донской. 1943. СССР Народный гнев

На одном из порталов идёт сбор подписей под петицией в адрес Генеральной прокуратуры России. За четыре дня её поддержали более 100 тыс. человек.

Напомним, трагедия произошла 9 августа. Пятеро подростков заманили 20-летнего жителя Берёзовского в район гаражей. Там четверо подростков его избили до смерти, а девочка снимала процесс на видео и затем выложила запись в соцсетях.

Подростков поймали быстро. Один из них отправился в СИЗО, ещё трое находятся под подпиской о невыезде. Девочка не будет привлечена к ответу, так как не доросла до необходимого для этого возраста. Жители города вышли на народный сход, а на 30 августа намечен митинг. Люди требуют посадить всех юных убийц.

Сейчас следователи выступили с ходатайством об аресте остальных троих подростков. Рассмотрение одного из них пока отложено.