Тель-Авив, Израиль, 22 августа, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа не обсуждает возможность признания израильского суверенитета надо оккупированными Голанскими высотами, сообщает 22 августа Reuters.

Staselnik Голанские высоты

«Я слышал, что подобная идея была предложена», — отметил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Израиль.

«Но не было никакого решения со стороны правительства США об ее обсуждении. Мы понимаем позицию Израиля, но наша позиция пока неизменна», — добавил советник.

Напомним, Голанские высоты были оккупированы еврейским государством в войне 1967 года. Международное сообщество не признало подобные действия законными. Однако в мае 2018 года Болтон подчеркнул, что Вашингтон может признать их в течение нескольких месяцев.