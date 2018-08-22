Санкт-Петербург, 22 августа, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 22 августа проводят следственные действия по делу о мошенничестве при поставках контрафактной продукции для нужд ГУП «Петербургский метрополитен».

Metro.spb.ru Тоннель метро

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, операция проходит в помещениях самого ГУП, а также в офисах подрядных организаций и по местам жительства предполагаемых участников преступной деятельности.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») было ранее возбуждено Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу.

За указанное преступление виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.