Калининград, 22 августа, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В прошедшие выходные — с 17 по 19 августа — в Калининграде состоялся Шестой кинофестиваль «Короче». Соответствуя своему названию, проходит он стремительно. Тем не менее за три дня гости и участники смотра успевают посмотреть фильмы конкурсной программы (в этом году их было 38), некоторые внеконкурсные ленты, посетить главные достопримечательности города и даже провести вечер на пряже Янтарного.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Короче» Кинопоказ

С самого начала своего существования «Короче» привлекает не только начинающих киношников, но и настоящих звезд. Продюсеры приезжают в поисках молодых талантов, актрисы — ради красной дорожки и легкого гламура, молодежь — за славой. Победители конкурса действительно могут получить не только признание и денежный приз, но и реальную возможность сделать свой первый большой, полнометражный фильм. Именно после «Короче» появились фильмы «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева, «Человек из будущего» Романа Артемьева. Так что попасть на фестиваль в Калининград для начинающих кинорежиссеров — большая удача. Каждый год на участие в смотре претендует более полутора тысяч работ.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Короче» В перерыве

Такой бум короткометражного кино вызван не только доступностью съемочной техники, но и ростом количества киношкол. Амбициозные авторы страстно и энергично осваивают киноязык: кто — под руководством мастеров, а кто — самостоятельно, по учебникам. Как демонстрирует пёстрая программа фестиваля, молодых интересуют самые разные темы и сюжеты. Многие создают серьезные психологические драмы, философские атмосферные фильмы. Во время просмотра некоторых из таких лент остается только мучительно ждать финала и радоваться, что по регламенту конкурсные работы не могут превышать пятнадцати минут.

Немногие режиссеры берутся за самый сложный, но благодатный жанр — комедию, и часто выигрывают. Члены жюри, покоренные юмором, мастерством актеров, увлекательным сюжетом, год за годом присуждают Гран-При фильму, который подарил им возможность улыбнуться. В этом году лучшей лентой «Короче» стала черная комедия Виктории Рунцовой «Твою мать» о сложных взаимоотношениях маленького человека с тещей. Главные роди исполнили трогательный Михаил Трухин и блистательная Роза Хайруллина.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Короче» Игорь Толстунов вручает приз Виктории Рунцовой

Симптоматично, что на завершившимся прямо перед «Короче» фестивале российского кино «Окно в Европу», представившего новые полнометражные фильмы начинающих авторов и опытных мастеров, главный приз взяла тоже чёрная комедия — кровавая история семейных разборок «Папа, сдохни» Кирилла Соколова. Не только зрители, но и члены жюри отдают предпочтение ярким, наглым, лихо сделанным экстремальным комедиям.

Каждый год российский фестиваль «Короче» позволяет заглянуть в скорое будущее отечественного киноискусства: представленные в Калининграде самые успешные, дерзкие и талантливые молодые режиссеры со своими идеями, чаяниями и мечтаниями довольно быстро и смело входят в большое кино.