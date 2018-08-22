Симферополь, 22 августа, 2018, 09:59 — ИА Регнум. 22 августа в Крым прибыл режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который первым делом осмотрел новый терминал аэропорта Симферополя. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Mc.rs Эмир Кустурица

"У вас хороший президент (Владимир Путин), — сказал Кустурица. — Если его не было бы, то и аэропорта не было бы».

Кустурица также напомнил, что Крым является территорией, которая всегда была русской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г. В марте того же года Крым был включен в состав РФ.

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