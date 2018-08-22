Уфа, 22 августа, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Другой борт доставит пассажиров загоревшегося в Уфе лайнера в Сочи. Задержка вылета составит более шести часов, сообщает уфимская транспортная прокуратура. Экстренную посадку в уфимском аэропорту лайнер авиакомпании Red Wings совершил вскоре после взлета. Экипаж заметил возгорание левого двигателя на высоте 200 м. Двигатель был отключен, самолет приземлился в 5:05 по местному времени. Пожар в двигателе потушили, людей эвакуировали по надувному трапу, пострадавших нет. На борту находились 202 пассажира, включая 42 детей. Их обеспечили горячим питанием и напитками, консультацией медиков и психологов. Предварительное время задержки составит шесть часов 10 минут, пояснили в ведомстве. Пассажиров отправят в Сочи другим бортом. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, снятое с борта самолета Уфа — Сочи. В кадре хорошо видно пламя, вырывающееся из-под обшивки двигателя. В инциденте разбираются следователи.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Загоревшийся самолёт

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