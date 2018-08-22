Пермь, 22 августа, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Пермском крае 51 школа попала в федеральный антирейтинг. Росорбнадзор увидел признаки необъективности результатов всероссийских проверочных работ, посчитав, что в этих образовательных учреждениях педагоги помогали своим ученикам выполнять задания.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

В перечень школ с сомнительными результатами вошло и Пермское суворовское училище, созданное в 2015 году. В федеральный перечень вошло около 3 тысяч образовательных учреждений, пермские школы в общем списке занимают примерно 1,7%.

Стоит отметить, что Рособрнадзор анализирует итоги всероссийских проверочных работ второй год подряд. В 2017 году было выявлено более 3 тысяч школ с необъективными результатами, в 2018 году — 2944. В ведомстве надеются, что в 2019 году сомнительных результатов будет меньше, поскольку школам из антирейтинга уделят пристальное внимание.

ВПР представляют итоговые контрольные работы в конце учебного года по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников. В 2018 году проверочные работы проводились для учеников четвёртых, пятых, шестых классов и выпусников школ (11-й класс).