Москва, 22 августа, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении форварда «Торино» и сборной Сенегала М'Байе Ньянга. Об этом сообщает Football Italia.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол. Гол

По информации издания, на 23-летнего нападающего претендуют испанские «Бетис» и «Леганес», а также французские «Марсель» и «Бордо». Однако эти клубы предлагают взять футболиста в аренду, что не устраивает «Торино».

Кроме того, сообщалось, что руководство итальянского клуба предлагало сенегальского нападающего «Зениту».

Отметим, в прошлом году Ньянг перешел в «Торино» из «Милана» и подписал контракт до 2021 года. В составе «Торино» он провёл 29 матчей и забил четыре гола.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году московский «Спартак» пытался приобрести Ньянга.

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