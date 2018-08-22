Горно-Алтайск, 22 августа, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Сохранение льгот по выходу на пенсию для жителей Крайнего Севера и тяжелых производств — это хорошо, но сам процесс увеличения пенсионного возраста не устраивает, потому что люди и при нынешнем пенсионном возрасте изнашиваются, особенно на селе, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель отделения «Союза пенсионеров России» в Республике Алтай, почетный гражданин Республики Алтай, член регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» «Ассамблея народов Республики Алтай» Константин Кремер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Обещание властей о повышении размера пенсии до 2026 года до 20 тыс. рублей тоже не внушает доверие. За восемь лет инфляция съест все добавленные к пенсиям деньги. Мне кажется, с пенсионной реформой нужно было повременить. Люди оказались не готовы к такому шагу, сначала их стоило подготовить, привести аргументы, а уж потом проводить такую социально болезненную реформу», — высказал свое мнение Кремер.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»