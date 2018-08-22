Куса, Челябинская область, 22 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Челябинской области активист общественного движения «Суть времени» Станислав Стафеев обратился в прокуратуру с заявлением после того как в городском поселении Магнитка Кусинского района был снесён бюст Владимира Ленина. Об этом общественник сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Afr.com Владимир Ильич Ленин

Станислав Стафеев попросил провести проверку по данному факту. По его информации с центральной площади городского поселения Магнитка исчез постамент и бюст Ленину, а местные жители считают, что к сносу памятника причастны местные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городском пруду Кусы были найдены фрагменты памятника Иосифу Сталину, который снесли и выбросили в водоём. Обломки монумента извлекли представители городской общественности и активисты движения «Суть времени». После этого муниципальные власти потребовали отдать фрагменты памятника в местный краеведческий музей, однако общественники отказались, так как опасаются за будущее фрагментов монумента.

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Позже в ходе пресс-конференции общественники обратили внимание на проблемы, связанные с памятниками советской эпохи во всей Челябинской области, которые находятся в удручающем, а порой и полуразрушенном состоянии.

Напомним, что глава Кусинского муниципального района Виктор Пинягин обратился в полицию с требованием провести проверку в отношении Станислава Стафеева, который с группой активистов и представителей городской общественности извлёк, отмыл и доставил на охраняемую территорию фрагменты памятника Сталину. Однако органы правопорядка в действиях общественника не нашли нарушений законодательства.