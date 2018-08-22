В московском парке «Зарядье» открывается выставка «Изображая Россию»
Москва, 22 августа, 2018, 08:32 — ИА Регнум. С 6 сентября в московском парке «Зарядье» Третьяковская галерея представит выставку «Изображая Россию». В нее войдут 55 уникальных картин
Как сообщила на презентации выставки 21 августа директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, открытием для многих посетителей станут картины малоизвестного художника, полярника Александра Борисова. В свою очередь глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский подчеркнул значение парка «Зарядье» как новой площадки для большой выставочной деятельности в столице.
С момента открытия парка 9 сентября 2017 года в «Зарядье» побывало почти 10 миллионов человек.