Красноярск, 22 августа, 2018, 08:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае 22 августа действуют 144 лесных пожара на площади 369,8 тыс. га. Площадь возгораний в лесах растёт, 21 августа в регионе огнём было охвачено 345,3 тыс. га леса.

skeeze Лесные пожары

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки в регионе потушили 10 лесных пожаров на общей площади более 179 га. В тушении были задействованы более 680 человек, 66 единиц техники, 20 воздушных судов.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Северо-Енисейском и Мотыгинском районах. Между тем власти региона заверили, что населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.