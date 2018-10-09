Псков, 22 августа, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Плановый объем инвестиций в промышленный комплекс «Титан-Полимер» (Псковская область) по производству стретч-пленок мощностью до 8 тысяч тонн в год оценивается в 13 млрд рублей, сообщает 22 августа пресс-служба ГК «Титан».

Titan-omsk.ru Продукция завода ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»

Торжественная передача ключей от будущего завода в особой экономической зоне «Моглино» состоялась накануне. В ней приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

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Производство на заводе будет запущено в первом квартале 2019 года. Общая площадь завода составляет около 2400 квадратных метров. Будущий комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой, включая электро-, газо‑ и водоснабжение, водоотведение. В развитие проекта в 2020 году будет построено и введено в эксплуатацию производство полиэстера (полиэтилентерефталата) в объеме до 170 тыс. тонн в год и две линии полиэтилентерефталатной пленки мощностью до 70 тысяч тонн в год.

«Полиэтилентерефталат — один из самых востребованных полимеров. Он потребляется более чем 10-ю отраслями промышленности — пищевой, легкой, строительной, электротехнической, используется в судостроении, — прокомментировал запуск проекта Сутягинский. — Увеличение глубины переработки продукции «Титан-Полимера» позволит выпускать более сотни товарных единиц высокомаржинальной продукции, а само производство будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам».

Отмечается, что на Псковском заводе «Титан-Полимер» будет трудоустроено около 500 человек, а благодаря мультипликативному эффекту на территории Псковской области может быть дополнительно создано еще до 2000 рабочих мест.

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ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» зарегистрировано 14 февраля 2018 года с целью реализации проекта импортозамещающего производства полимеров. Основу производственных мощностей составят технологические установки по производству полиэфиров (ПЭТФ-гранул, полиэстер) и продукции из них (БОПЭТ-пленок).