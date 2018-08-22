Сеул, 22 августа, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Южной Корее готовятся встретить во всеоружии надвигающийся на полуостров мощный тайфун. Ожидается, что он достигнет страны завтра, 23 августа. При этом, по данным метеорологов, впервые за шесть лет циклон пройдёт по территории самого полуострова, передаёт агентство Уonhap.

NASA Тайфун

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Уже со вчерашнего дня в стране начал действовать центр кризисного управления. Как уточнили в администрации президента Южной Кореи, его возглавил главный советник по безопасности президента и глава управления национальной безопасности Чон Ый Ён. Главе государства докладывают о ситуации в режиме реального времени.

Ранее президент страны Мун Чжэ Ин призвал принять все возможные меры, чтобы минимизировать жертвы и последствия от надвигающегося тайфуна.

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Как сообщало ИА REGNUM, о приближении мощного тайфуна предупредила и китайская национальная метеорологическая обсерватория. Тайфун «Суолик» станет 19-м за год. Тропический циклон должен достичь Корейского полуостров уже к 24 августа, после чего начнет ослабевать. Метеорологи предупреждают о сильных ветрах в прибрежных водах, а также возможных катаклизмах на суше, масштаб и вероятность которых пока затруднительно определить.