Пекин, 22 августа, 2018, 07:53 — ИА Регнум. В Китае продолжает расти число интернет-пользователей. Об говорится в докладе Китайского информационного интернет-центра (CNNIC).

Free-Photos Телефон

Так, число интернет-пользователей в стране на данный момент составляет 802 млн человек. Согласно докладу, за минувшие шесть месяцев текущего года этот показатель вырос на 3,8%.

При этом отмечается, что доступ к интернету до сих пор не имеют 42,3% жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пекине был открыт свой интернет-суд, а также назначен главный «киберсудья».

Читайте также: На 50% быстрее и проще: первый китайский интернет-суд делится успехами

А также: Китайская полиция арестовала хакеров, укравших $87 млн в биткоинах