Чита, 22 августа, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Вопреки заверениям о нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке, бензиновые цены на АЗС снова демонстрируют рост. К примеру, в Забайкальском крае эта тенденция продолжается уже третью неделю подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

MichaelGaida Нефть

Согласно данным Забайкалкрайстата, только за период с 13 по 20 августа 2018 года цены на бензин автомобильный всех марок и дизельное топливо на АЗС Читы увеличились на 0,2%.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильныйи дизельное топливо (в рублях за литр)

30

июля

6

августа

13

августа

20

августа

Напомним, повышение цен на бензин коснулось и других регионов. А всё потому, что за прошедшую неделю оптовые цены на топливо подскочили на 7%. Рост произошел впервые с конца мая 2018 года. Именно тогда правительство приняло экстренные меры, чтобы сдержать рост цен.

Власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках.