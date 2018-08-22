Наньнин, Китай, 22 августа, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Около 15 тыс. свиней были забиты после вспышки африканской чумы свиней в города Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

Местный департамент сельского хозяйства отметил, что свиньи были уничтожены в рамках норм, предписанных министерством сельского хозяйства страны. Более 45 тыс. свиней из более чем 800 свиноферм было обследовано в районах вспышки болезни. Никаких отклонений от нормы зафиксировано не было.

Напомним, что вспышка чумы синей была выявлена на ферме Ляньюньгана 18 августа. Ферма в районе Хайчжоу сообщила о 615 инфицированных свиньях и гибели 88 из них с 15 августа.

Кроме того, вспышка чумы была зафиксирована и в провинции Хэнань. Туда инфицированные животные попали из пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.