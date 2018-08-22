Москва, 22 августа, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Сумма, которая будет затрачена «Магнитом» на обратный выкуп акций (buyback), составит 16,5 млрд руб., передает РБК.

Иван Быков Универсам «Магнит»

Соответствующее решение утвердил совет директоров сети магазинов. Ценные бумаги «Магнита» на Московской бирже руководство будет покупать через дочернюю компанию «Тандер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа состоялось обсуждение возможности обратного выкупа акций «Магнита». Сообщение вызвало биржевой рост акций компании.