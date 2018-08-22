Москва, 22 августа, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек на Чистых прудах в Москве, проводивших акцию в поддержку украинского террориста Олега Сенцова, отбывающего наказание в России, сообщает РБК.

Задержание

Сообщается, что публичная акция не была согласована со столичной мэрией. На мероприятии, по словам участников, активисты стояли с плакатами, а также «играли на гитаре и пели песни о свободе».

По данным РБК, через некоторое время после начала акции сотрудники правоохранительных органов задержали всех участников и отвезли в ОВД на Новой Басманной для составления протокола. В настоящее время, по данным «Эха Москвы», всех задержанных участников акции отпустили.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в 2015 году приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов был признан виновным в создании террористической группы, осуществившей в 2014 году два теракта в Крыму. В настоящее время Сенцов отбывает заключение в России.