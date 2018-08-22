Пекин, 22 августа, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Вице-председатель КНР Ван Цишань встретился 21 августа в Пекине с делегацией из Сальвадора, в которую вошли лидер Фронта национального освобождения имени Фарабундо МартиМедардо Госалес Трехо, секретарь по правовым вопросам президента Сальвадора Франциско Рубен Альварадо Фуентес и министр иностранных дел страны Карлос Кастанеда, сообщает агентство Синьхуа.

Герб Сальвадора

Ван передал тёплое приветствие от председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента Сальвадора Сальвадору Санчесу Серену и поприветствовал заключение дипломатических отношений между двумя странами, основанное на принципах «одного Китая». По его словам, это является прочным фундаментом и соответствует долгосрочным интересам Китая и Сальвадора.

Сальвадорская сторона, в свою очередь, также передала приветствие от главы государства и отметила, что придает огромное значение международной позиции и роли Китая. Кроме того, она отметила, что Сальвадор всегда будет придерживаться принципу «одного Китая» и наращивать сотрудничество с Поднебесной во имя развития двусторонних отношений.

Напомним, что 21 августа Сальвадор официально разорвал дипломатические отношения с Тайванем и заключил их с Китаем. Китай не признает независимости Тайваня, поэтому наличие дипломатических отношений с Тайванем автоматически означает отсутствие оных с КНР и экономической поддержки КНР.