Челябинск, 9 октября, 2015, 21:10 — ИА Регнум. Один из пострадавших во время выброса пара работников медеплавильного комбината в Челябинской области отправлен в московскую клинику имени Вишневского. Как сообщили 9 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного министерства здравоохранения, в настоящий момент тяжелораненый южноуралец пошел на поправку.

«Пациент, находившийся в ожоговой реанимации в тяжелом состоянии и направленный для дальнейшего лечения в Москву, добрался до места благополучно и продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь. В состоянии пациента отмечена небольшая положительная динамика. Его коллега, оставшийся в Челябинском ожоговом центре, по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — прокомментировали в областном Минздраве.

Отметим, что еще трое пострадавших рабочих, находившихся в ожоговом центре в нетяжелом состоянии, в начале текущей недели были выписаны с рекомендациями и наблюдаются амбулаторно по месту жительства.

Один из пациентов, госпитализированный в травмоцентр Кыштыма сегодня, 9 октября, выписан домой. Кроме того, в неврологическом отделении челябинской больницы сейчас остается еще один сотрудник предприятия. По словам врачей, он получает все необходимое лечение и будет выписан домой уже в ближайшие дни.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, выброс пара, вследствие разгерметизации системы охлаждения металлургического цеха ЗАО «Карабашмедь», произошел 1 октября. В результате аварии пострадали 10 человек, которые получили ожоги разной степени тяжести. Позже, самый тяжело пострадавший сотрудник предприятия скончался в больнице. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но ожог, покрывший почти 90% тела мужчины, шансов на выздоровление ему не оставил.

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